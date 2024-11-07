Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkiler ve yeni başlangıçlar açısından harika bir gün sevgili teraziler. Fikirsel olarak size uygun frekansta olan insanlarla kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz. Bugün kararlarınızın arkasında sağlam durmanız gereken ve sorumluluklarınızın artacağı bir gün.
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