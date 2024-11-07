Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Kasım 2024 - 17:06

Güncelleme: 07 Kasım 2024 - 17:06

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İlişkiler ve yeni başlangıçlar açısından harika bir gün sevgili teraziler. Fikirsel olarak size uygun frekansta olan insanlarla kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizi geleceğe taşıyabilirsiniz. Bugün kararlarınızın arkasında sağlam durmanız gereken ve sorumluluklarınızın artacağı bir gün.