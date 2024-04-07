Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Nisan 2024 - 16:33

Güncelleme: 07 Nisan 2024 - 16:42

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:

Bugün kendinizi çok fazla kararsız ve gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Anlık ve düşünmeden aldığınız kararlar insanlara güven kaybettiriyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.