Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
İlişkilerde mükemmel uyumu yakalayacağınız bir gün. Kafa denginiz olan kişilerle karşılaşabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Bugün atacağınız adımlar ileride pozitif sonuçlar doğuracak. Daha fazla beklemeyin, yeteri kadar düşündünüz. Harekete geçin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrenci okul müdürünü öldürdü
- Özgür Özel'den 'fotoğraf' açıklaması
- Öğretmen sendikalarından iş bırakma kararları!
- Cem Garipoğlu’nun elindeki lekelerin sırrı belli oldu
- Caner Erkin'den eski hocasıyla ilgili itiraf
- 'Ya adalet, ya kıyamet!'
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı!
- Müzisyen Kalben adliyeye sevk edildi
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund!
- Mevduat faizi neden düşüyor?