Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Nisan 2024 - 16:12

Güncelleme: 08 Nisan 2024 - 16:12

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:

İlişkilerinizde ego çatışmalarının olduğu bir gün. Sevdiklerinizle haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde aramanız gerekiyor. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkarken sağlıklı iletişim kuramamanın sonuçlarını görüyorsunuz.