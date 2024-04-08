Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:
İlişkilerinizde ego çatışmalarının olduğu bir gün. Sevdiklerinizle haklılık tartışmasına girmeyin, sorunu biraz kendinizde aramanız gerekiyor. Bastırdığınız öfkeniz olur olmaz yerlerde ortaya çıkarken sağlıklı iletişim kuramamanın sonuçlarını görüyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcı cemaat liderinin ardında!
- Galatasaraylı taraftarlardan flaş Ali Koç tezahüratı
- Oğlu CHP'den belediye başkanı oldu!
- Türkiye'den görülecek mi?
- Fenerbahçe sahadan çekildi!
- 'Dik durmaya devam edeceğiz'
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...
- Akşener aday olmayacağını açıkladı!
- Fenerbahçeli futbolculardan paylaşım