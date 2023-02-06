Uykucu 3 burç insanı! Sabah yataktan çıkmayı hiç istemiyorlar. Onlarla plan yapılmaz

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:34

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:34

Nedendir bilinmez ama bazı burçlar gerçekten uykuya dayanıksız oluyor. 12 saat uyusalar bile yataktan hiç çıkmak istemiyorlar. Araştırmayla ortaya çıktı. İşte en uykucu 3 burç





TERAZİ: Keyfine düşkün olan Teraziler, uykuyu da sever. Üşengeçlik de bazen işlerine gelse de dengeli olmayı severler. Sabah uyanmak hep zorlarına gider. Terazi geç kalma konusunda da oldukça ünlüdür. Terazi burcundan olanlarla plan yapacaksanız dikkatli olmalısınız.





AKREP: Hangi işe başlarsa başlasın yoğunlaşan Akrepler, birkaç şeyle birlikte uğraştıklarından hep uykuya ihtiyaçları vardır. Çünkü bir Akrebin işi asla bitmez ve uyuyarak dinlenmeyi sever. Akrep için uykunun vakti yoktur. Gün içerisinde bile uyuyabilir. Akrep burcundan olanlarla da plan yaparken dikkat edilmeli.





YENGEÇ: Ağır olan Yengeçler, kendi yatağında uyuyarak dinlenmeyi sever. Uykusunu almış bir Yengeç, hem çevresine hem de kendine daha pozitif olur. O yüzden uykusuz Yengecin yanına yaklaşırken değişken ruh hâline de hazırlıklı olun. Yengeç burcundan olanlar sizi çileden çıkarabilir. Sabah erken kalkmayı sevmeyen Yengeç insanları genelde gece takılmayı severler. İşe ve okula yengeç burcundan olanlarda sık sık geç kalırlar. Yengeç burcu bir çalışanınız varsa ona sakın kızmayın.