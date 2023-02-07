Doğuştan çekilmez 3 burç insanı! Onlar çileden çıkartırlar herkesi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 23:20

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:46

Paylaşımcı, sabırlı ve fedakar bireylerle yaşamak güzel şey. Ancak bencil ve hep bana diyen ve karşısındaki insanın duygularını önemsemeyen kişilerle yaşamak ise hiç çekilmez. Peki doğuştan çekilmez burçlar hangileridir?

Yapılan araştırmalarda üç burcun gerçekten çok çekilmez olduğu kanıtlandı.

Araştırmacılara göre ''Balık, Başak ve Yengeç'' burcunun en çekilmez burç olduğu öğrenildi.

BALIK: Sadece kendi hislerini önemseyen Balık burçları bencildir. Balıklarla ilişki yaşamak çekilmez bir derttir. Bir öyle bir böyle tavırları çileden çıkarır. Balık ne kadar duygusal olsa da çoğu zaman gerçekten çekilmez oluyor ve insanı çileden çıkarıyor.

BAŞAK: İletişime kapalı Başaklar yorucudur. Cumhuriyet.com.tr'nin derlemesine göre; Başak burcundan olanlarla konuşmaya çalışmak bile insanı yorar. Çünkü onlar gerçekten açık seçik konuşmayı hiç bilmezler.

YENGEÇ: Duygusallıklarıyla insanı çileden çıkaran Yengeçler çoğu zaman abartmaya çok bayılırlar. Bu insanlarla ikili ilişki kurarken birkaç kez düşünün. Yengeç burcundan olanlar sizi çileden çıkarabilir. Çoğu zaman yengeçler yer ve zaman önemi olmadan tartışmayı çok severler. Hiç bir şeyi beğenmezler ve her an kavgaya hazır olurlar. Yengeç burcundan olanlar genelde çok agresif olurlar. Bu yüzden yengeç burcuyla ilişki kurarken çok dikkat edin. Gerçekten hiç çekilmezler.