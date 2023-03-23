Uzak durmanız gereken 3 burç. Cimrilikte üstlerine yok!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 19:42

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 19:42

Cimri insan gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Cimri, para veya diğer mülkleri istiflemek için bazen temel konforlardan ve bazı ihtiyaçlardan bile vazgeçme noktasına kadar harcama konusunda isteksiz olan bir kişi olarak kabul edilir.



CİMRİLİKTE SINIR TANIMIYORLAR

Bazı insanların eli açık olurken bazı insanlar ise çok cimri oluyorlar. Yapılan bir araştırmada dünyanın en cimri insanları belli oldu. Posta'da yer alan bir içerikte; Dünyanın en cimri burçlarının listesi paylaşıldı.

AKREP BURÇLARI





Akrep burcu olan insanlar astrolojide dayanıklılığıyla bilinir. Onlar her zaman hayata karşı güçlü durur. İnsanlara karşı sürekli temkinli yaklaşan akrep burçları, söz konusu para olduğunda da böyledir. Akrep burcu olan kişiler ketum insanlar olur. Bu durum da onların mali durumlarını, çevresinden gizli tutmasına yol açar. Akrep burçları kendiler için para harcamayı severler ancak başkaları için para harcamaktan asla hoşlanmazlar. Kendileri için para harcıyorlarsa eğer sadece ihtiyaçlarına odaklanırlar. Bu sayede savurgan davranmazlar. Gelecek için kendilerini güvence altına alıp para biriktirirler.





BAŞAK BURÇLARI

Başak burçları her zaman kusursuz olmaya özen gösterir. Eleştirel ve hep mükemmeli isteyen yapıları onların en basın özelliği. Başak burcu olan kişiler kendilerini asla cimri olarak tanımlamazlar. Ancak başak burçları her türlü abartılı tavırdan uzak durmaya çalışır.





Bu sebeple her zaman mütevazı bir hayat sürmeye çalışırlar. Başak burçları için parasını idare etmek ve doğru yönetebilmek büyük önem taşır. Maddi durumlarına çok fazla odaklanan başak burçları birikim yapmak konusunda usta davranır. En zengin ve h





YENGEÇ BURÇLARI

Astrolojinin en duygusal ve evcime burcu yengeçlerdir. Yengeç burcu olan insanlar dışarıda olmaktansa evlerinde vakit geçirmekten büyük keyif alır. Yengeç burçları bu sebeple her gün dışarıda eğlenmek ve para harcamak yerine evinde kalır. Yengeç burcu olan kişiler önce kendi alanlarını koruyan insanlardır. Akıllıca hareket ederler. Özellikle söz konusu para ise tutumlu davranırlar. Genelde eşyalarıyla bağ kuran ve parasını hep cüzdanda tutmak isteyen kişiler Yengeç burcundan çıkar





OĞLAK BURÇLARI

İşkolikliği ve hırsları en baskın özelliği olan oğlak burçları, hayatta hep güzel şeyleri takdir eder. Onların güzel şeylere odaklandığı için çok para harcadıklarını düşünebilirsiniz. Ancak durum bunun tam aksi. İşkolik olan oğlak burçları para konusunda oldukça tutumlu davranır. Asla savurganlık yapmaz.





Oğlak burcu olan kişiler para biriktirme konusunda oldukça takıntılı olur. Sadece ihtiyaçları dahilinde harcama yaparlar. Paralarının büyüdüğünü biriktiğini görmekten zevk alırlar. Oğlak burcu olan kişiler için tasarruf etmek büyük önem taşır. Çünkü onlar her zaman geleceğini garanti altına almak ister.