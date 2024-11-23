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Yalan söylemeyi en çok seven burçlar: Bu kişilerin sözüne güven olmaz!

Astrolojiye göre, bazı burçlar zaman zaman gerçeği esnetme eğiliminde olabilirler. İşte, yalan söylemeye daha meyilli olan dört burç...

Yalan söylemeyi en çok seven burçlar: Bu kişilerin sözüne güven olmaz!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:41

Her burcun farklı bir doğruluk anlayışı vardır, ancak bazıları gerçeği çarpıtmaktan hoşlanır. Bu burçlar, gerek kendilerini korumak gerekse başkalarını etkilemek için yalan söyleme eğilimindedir. İşte, yalan söylemeye daha meyilli olan dört burç...

İKİZLER BURCU

İkizler, iletişim becerileriyle bilinirler, ancak bu yeteneklerini bazen gerçeği süslemek için kullanabilirler. Anlatmayı sevdikleri hikayelerde abartıya kaçabilirler. Değişken ruh halleri nedeniyle sözlerinde tutarsızlık görülebilir.

BALIK BURCU

Hayal gücü geniş olan Balıklar, gerçeklerden kaçma eğilimindedirler. Zor durumlardan sıyrılmak için beyaz yalanlara başvurabilirler. Empati yetenekleri yüksek olsa da, bazen gerçeklerle yüzleşmekten kaçınırlar.

TERAZI BURCU

Barış ve uyumu korumak isteyen Teraziler, çatışmalardan kaçınmak için gerçeği saklayabilirler. Başkalarını incitmemek adına dürüst olmaktan kaçınabilirler. Sosyal ilişkilerde dengeyi sağlamak için yalan söyleme eğilimleri olabilir.

AKREP BURCU

Gizemli ve derin duygulara sahip Akrepler, sırlarını korumak için gerçeği saklayabilirler. Kontrolü ellerinde tutmak ve stratejik avantaj elde etmek adına manipülasyona başvurabilirler. Dürüstlüklerini sadece güvendikleri kişilerle paylaşırlar.


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