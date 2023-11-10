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Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Kasım Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Kasım 2023 - 16:56

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Bugün gündeminizde sosyal çevreniz ve gelecek planları var sevgili yaylar. Hayal ettiğiniz konularda adım atabilir, planlamalar yapabilirsiniz. Ticaret, eğitim ve yabancılarla alakalı konularda pozitif gelişmeler olabilir. Fikirlerine güvendiğiniz kişilerden destek alın.




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