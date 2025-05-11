Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün merak ettiğiniz konulardaki araştırmalarınızı derinleştirebilir, hayatınıza farklı bir anlam katabilirsiniz. Yalnız kalmak, bireysel çalışmalarınızı hızlandırmak, işinize ve kendinize vakit ayırmak iyi gelecektir. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Terör örgütünün aldığı 4 karar'
- 'Fesih' beklenirken dikkat çeken adım
- Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
- CHP’nin İstanbul’daki yeni miting adresi belli oldu!
- Ümit Özdağ'dan 'PKK Kongresi' açıklaması
- O şehirde fark 2 katı aştı!
- 12 yıl sonra aynı senaryolar
- İşte Çalık Holding'in vergi karnesi!
- 'Stratejik bir algı operasyonu, iç kliklere gözdağı...'
- Memuriyete yeni yaş şartı geliyor