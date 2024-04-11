Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Nisan 2024 - 16:39

Güncelleme: 11 Nisan 2024 - 16:39

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Zaman zaman daha yüzeysel ve anı kurtaracak pratik çözümler yerinde olacaktır. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.