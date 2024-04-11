Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Kararsızlık yaşadığınız konularda iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Zaman zaman daha yüzeysel ve anı kurtaracak pratik çözümler yerinde olacaktır. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- YSK’de olağan itiraz süreci tamamlandı