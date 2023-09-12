Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - 19:05

Güncelleme: 12 Eylül 2023 - 19:05

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar bugün sizden yaşça büyük insanlarla tartışmamaya özen gösterin. İş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Sorumluluklarınız arttıkça sinirleriniz geriliyor. Özgürlük tutkunuzun bugün pek de zamanı değil.