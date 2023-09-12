Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar bugün sizden yaşça büyük insanlarla tartışmamaya özen gösterin. İş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Sorumluluklarınız arttıkça sinirleriniz geriliyor. Özgürlük tutkunuzun bugün pek de zamanı değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- İYİ Parti, Levent Gültekin için harekete geçti!