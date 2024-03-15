Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mart 2024 - 16:08

Güncelleme: 15 Mart 2024 - 16:08

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İnsanları gerçekten dinliyor musunuz yoksa önyargıyla mı yaklaşıyorsunuz?.. İletişimde olduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, basın yayın, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün çekişmeler yaşanabilir.