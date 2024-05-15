Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mayıs Perşembe Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor sevgili koçlar, stres kaynaklı sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Günlük yaşantınızı kolaylaştıracak planlamalar yapmalısınız. Hayatınızdaki değişime adapte olmanız zor gibi görünse de uzun vadede size çok iyi gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- ORC anketinde AKP'ye büyük şok!
- Bakan Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
- 14 Mayıs'ta AKP diyenlerde kararsızlık 'havası'
- ATV muhabirinin sorusuna sert yanıt
- Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
- 'Enflasyon zirveyi görecek'
- Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler
- 'Sizin de affınızı istemeniz yerinde olacak'