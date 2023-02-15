Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Finansal anlamda her geçen gün daha çözümsel kararlar alıyorsunuz sevgili yaylar. Kendinize güveniyorsunuz. Daha stratejik hareket ederseniz daha iyisi zamanla olacak. Kendinize ve yeteneklerinize inanmaktan vazgeçmeyin. Eğitimle alakalı bir beklentiniz varsa bugün adım atabilirsiniz.
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