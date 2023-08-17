Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışın. Taşınma ve yer değişiklikleri gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Anıtkabir'in siluetine cami!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Duvarın yanlış tarafındaki Barış!
- Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
- 'İmamoğlu bunu başarırsa...'
- Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması!
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu