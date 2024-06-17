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Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Salı Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Salı Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Haziran 2024 - 16:02

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, yaşadığınız sorunlar karşısında net tavırlar sergilemeniz  çevrenizin sizden uzaklaşmasına sebep olsa da doğru yoldasınız. Güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Parasal anlamda bugün beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Sezgileriniz güçlü. Sakin bir zihinle üstesinden gelebilirsiniz.


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