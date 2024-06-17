Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, yaşadığınız sorunlar karşısında net tavırlar sergilemeniz çevrenizin sizden uzaklaşmasına sebep olsa da doğru yoldasınız. Güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Parasal anlamda bugün beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Sezgileriniz güçlü. Sakin bir zihinle üstesinden gelebilirsiniz.
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