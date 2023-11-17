Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün kısa seyahat planları ve yakın çevrenizle keyifli bir gün geçirmek tercihiniz olabilir sevgili yaylar. Zihinsel olarak anlaştığınız kişilerle yeni başlangıçlar yapabilir ve güvendiğiniz kişilerden fikir alabilirsiniz. Tutamayacağınız sözler vermeyin.
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