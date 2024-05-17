Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Uzun zamandır zihninizde dönüp duran rutin yaşamınızda değişiklik yapma isteği bugün artık tamamen su yüzüne çıkabilir. Beklentilerinizi daha dengede tutarsanız istediğiniz gibi bir düzene geçebileceksiniz. Sağlığınızla alakalı yeni kararlar almak zorundasınız. Harekete geçin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!