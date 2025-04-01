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Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Nisan 2025 - 15:38

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda her iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Yüzeysel düşünebilme becerinizi biraz geliştirmeniz çoğu zaman kurtarıcı olacaktır. Bu kadar derin ve detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.


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