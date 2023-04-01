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Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:00

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar, günün ilk yarısı eğitim-öğretim, yayıncılık, hukuki konular ve ticari konular senin için ön plana çıkıyor. İlişkiler açısından pozitif etkiler var. Öğle saatlerinden itibaren kendini biraz gergin hissedebilirsin. Özellikle kariyer hayatın ile alakalı konularda iletişim sorunları yaşanabilir. 



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