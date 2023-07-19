Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Bugün enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir gün sevgili yaylar. Eğitim, ticaret, uzak seyahatler veya hukuksal konularda yeni adımlar atabilir, pozitif sonuçlar alabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz çevreniz tarafından fark ediliyor. Çok yüksekten uçmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Gizli katılımcı dikkat çekti
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- Şimdi satış listesinde!
- Sızdırılan video üzerine konuştu
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!
- Öztrak'tan 'sızdırılan' video için açıklama
- Prof. Dr. Emre Kongar talihsiz kaza geçirdi