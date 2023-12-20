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Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Aralık 2023 - 17:08

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Bugün özel hayatınız veya varsa çocuklarınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yaylar. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konularla bugün ilgilenmeniz gerekebilir. İyimser tavırlarınız işlerinizin daha kolay hallolmasına sebep oluyor.



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