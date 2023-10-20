Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ekim 2023 - 16:34

Güncelleme: 20 Ekim 2023 - 16:34

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarının beklenmedik şekilde ortaya çıkacağı bir gün olabilir sevgili yaylar. Beklenmedik harcamalar gündeminizde.. Sorumluluklardan kaçtıkça yükünüzü arttırıyorsunuz. Çözümsel yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor.