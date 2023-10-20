Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarının beklenmedik şekilde ortaya çıkacağı bir gün olabilir sevgili yaylar. Beklenmedik harcamalar gündeminizde.. Sorumluluklardan kaçtıkça yükünüzü arttırıyorsunuz. Çözümsel yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Adalet bakanına açık mektup
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Otoyolda büyük kaza
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı
- İmamoğlu önde, 'umut' kongrede