Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Ekim 2024 - 16:11

Güncelleme: 21 Ekim 2024 - 16:11

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Ailenizden önem verdiğiniz kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Krizli bir gün gibi görünse de geçici bir süreç olduğunu hatırlayın. Maddi anlamda beklenmedik harcamalar çıkabilir. İyi araştırmadan adım atmayın.