Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Nisan Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Yaşadığınız kararsızlıklar hayatınızın her noktasına negatif şekilde etki ediyor sevgili yaylar. Ne istediğinize karar verdikten sonra attığınız adımlar daha pozitif sonuçlanacak. Biraz yalnız kalıp düşünmek kendinizi anlamanız konusunda destekleyici olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- O işçi tutuklandı!
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Sürekli geçmişi kurcalayan burçlar hangileridir?
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özel'den Erdoğan'a çok çarpıcı gönderme
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'