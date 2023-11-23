Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Özel ilişkilerinizle alakalı heyecan verici gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gün. Keyfinize diyecek yok. Bugün tatil planları yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamdan bir süre uzaklaşmak bir sonraki süreçte daha verimli olmanızı sağlayabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- 'Bölünme yok'
- İlk anketler Wilders'i gösterdi