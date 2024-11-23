Günlük Burç Yorumları: 24 Kasım Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Kasım 2024 - 16:39

Güncelleme: 23 Kasım 2024 - 16:39

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışın. Sizden yaşça büyük kişilerin fikirlerine kulak verin.