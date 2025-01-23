Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Fazla yüksekten uçan ruh halinizin biraz dengelenmeye ihtiyacı var sevgili yaylar. Herkes sizi anlamak zorunda değil, boş hayallerden vazgeçmelisiniz. Kendi şansını yaratabilmek için biraz daha alçakgönüllü olmaya ihtiyacınız var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- İspanya'da gündem Arda Güler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı