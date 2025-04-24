Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Nisan Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün özel hayatınız, ticari ilişkileriniz veya iş hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yaylar. İlerletmek istediğiniz konularda rahatlıkla harekete geçebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Seyahat planları gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!