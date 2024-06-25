Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Haziran Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Ailevi konulara hassasiyet göstermeniz gereken bir gün sevgili yaylar. Yer değişiklikleri gündemde olabilir. Kandırılmalar, yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları gündemde olabilir. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin. Tutamayacağınız sözler vermeyin.
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