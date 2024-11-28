Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün merak ettiğiniz konulardaki araştırmalarınızı derinleştirebilir, hayatınıza farklı bir anlam katabilirsiniz. Yalnız kalmak, bireysel çalışmalarınızı hızlandırmak, işinize ve kendinize vakit ayırmak iyi gelecektir. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor.
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