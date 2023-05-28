Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar, bugün iş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları fazla abartmayın ve kişisel algılamayın. Sorumluluklarınız önceliğiniz olmalı. İlişkilerinizin kopacak kadar gerilmesini engellemek sizin elinizde. Haklılık kaygısına girerseniz haksız duruma düşebilirsiniz.