Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, bugün iş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları fazla abartmayın ve kişisel algılamayın. Sorumluluklarınız önceliğiniz olmalı. İlişkilerinizin kopacak kadar gerilmesini engellemek sizin elinizde. Haklılık kaygısına girerseniz haksız duruma düşebilirsiniz.
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