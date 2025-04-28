Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2025 - 15:57

Güncelleme: 28 Nisan 2025 - 15:57

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Aile gibi gördüğünüz kişilerle bazı fikir çatışmaları yaşanabilir. En nihayetinde orta yolu bulabileceksiniz, o yüzden sinirlerinizi fazla yıpratmayın. Karşınızdaki kişinin de haklı olabileceğini içten bir şekilde kabullenin.