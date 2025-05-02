Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mayıs 2025 - 16:15

Güncelleme: 02 Mayıs 2025 - 16:15

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, yaşadığınız sorunlar karşısında net tavırlar sergilemeniz çevrenizin sizden uzaklaşmasına sebep olsa da siz doğru yoldasınız. Güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Bugün parasal konularda beklenmedik sorunlar yaşanabilir.