Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Nisan 2025 - 15:46

Güncelleme: 29 Nisan 2025 - 15:46

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sabah saatlerinde kararsız bir enerjide olmanız mümkün. Günün ikinci yarısı özellikle güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Parasal anlamda veya sağlık alanında beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Sakin bir zihinle sorunların üstesinden gelebilirsiniz.