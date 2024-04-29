Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu:
Parasal konular bugün gündeminizde sevgili yaylar. Sorumluluklarınız ve özgürlük ihtiyacınız arasında sıkışıp kalmış olabilirsiniz. İkisini dengelemenin yolu işlerinizi zamanında halletmekten geçiyor. Doğru bir planlamayla üstesinden gelebilirsiniz.
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