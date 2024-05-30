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Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Mayıs 2024 - 15:58

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Ailevi konulara hassasiyet göstermeniz gereken bir gün sevgili yaylar. Yer değişiklikleri gündemde olabilir. Kandırılmalar, yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları gündemde olabilir. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat edin. Tutamayacağınız sözler vermeyin.


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