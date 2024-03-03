Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu:
Fazla yüksekten uçan ruh halinizin biraz dengelenmeye ihtiyacı var sevgili yaylar. Herkes sizi anlamak zorunda değil, boş hayallerden vazgeçmelisiniz. Kendi şansını yaratabilmek için biraz daha alçakgönüllü olmaya ihtiyacınız var.
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