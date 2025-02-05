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Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Şubat 2025 - 16:12

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Amaçlarınızın büyük olması ayaklarınızın yere sağlam bir şekilde basmasına engel oluyor. Manevi konulara yönelerek kendinizi dengeleyebilir ve kendinizle daha yakından ilişki kurabilirsiniz. İç huzurunuzu buldukça hayatınız dengeye gelecek.


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