Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bugün parasal konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir sevgili yaylar. Çok iyi bilmediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler kaybettirebilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissediyorsunuz, biraz sabırlı olun..
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