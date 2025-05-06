Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mayıs 2025 - 16:14

Güncelleme: 06 Mayıs 2025 - 16:14

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Düşüncelerinizin, hayallerinizin havada kaldığını hissediyorsunuz, artık eyleme geçme zamanı. Çevrenizle yaşayacağınız gerginlikler, yanlış anlaşılmalar canınızı sıkabilir. Kendinizi daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışın. Sizden yaşça büyük kişilerin fikirlerine kulak verin.