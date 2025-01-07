Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yay, bugün sabırlı olman gereken bir gün. Rutin hayatında önceden hesaba katmadığın konular gündeme gelebilir. Emin olmadığın bir işe girişme, ayakların yere sağlam bassın. Sağlık sorunlarıyla alakalı beklenmedik haberler alabilirsin. Özgürleşmek isterken beklemediğin sorumluluklar gergin hissetmene sebep olabilir.
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