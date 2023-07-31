Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Temmuz 2023 - 17:00

Güncelleme: 31 Temmuz 2023 - 17:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Alınganlık gösterdiğiniz birçok konu kendi iç dünyanızda çözmeniz gereken problemlere işaret ediyor. Biraz kendinize dönüp dış etkenleri suçlamayı bıraktığınızda daha huzurlu olacaksınız. Herkes sizi sizin istediğiniz gibi sevmek zorunda değil.