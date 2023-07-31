Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Alınganlık gösterdiğiniz birçok konu kendi iç dünyanızda çözmeniz gereken problemlere işaret ediyor. Biraz kendinize dönüp dış etkenleri suçlamayı bıraktığınızda daha huzurlu olacaksınız. Herkes sizi sizin istediğiniz gibi sevmek zorunda değil.
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