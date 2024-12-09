Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün kariyer yaşamınızda anlaşmazlıklar, gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları üzerinize alınmanız daha fazla üzülmenize sebep oluyor. Duygusallık tepkiler vermekten vazgeçin. Sağlıklı iletişim kurabilmenin yollarını geç olmadan bulmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'
- 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- Nazan Öncel'den kötü haber
- Özel'den ilk Suriye açıklaması