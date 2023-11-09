Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, yakın ilişkiler konusunda zorlanacağınız bir gün. Ailevi konularda fikir uyuşmazlıkları yaşayabilirsiniz. Alınganlık gösterip konuları kişisel algılamanız sorunları büyütecektir. Duygusal zekanızı kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat olayının arkasındaki savaş
- AKP'den de Yargıtay'a tepki geldi
- Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!
- Hukukçulardan ve siyasilerden büyük tepki
- Hüseyin Çelik'ten sert çıkışı!
- Yargıtay Anayasa’yı ihlal ederse ne olur?
- TBMM'de olağanüstü toplantı!
- Yurttaş evsiz kalabilir...
- Özel'den Yargıtay'a sert çıkış
- Özlem Gürses, tacizci erkeği canlı yayında ifşa etti