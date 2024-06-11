Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Ailevi konularla alakalı sorumluluklarınız artacağı bir gün. Ailenizden destek görebilir veya desteğe ihtiyacı olan kişilere manevi desteğinizi sunabilirsiniz. Çok fazla düşünüyor olmanız problemlerin çözümünü zorlaştırsa da bu aralar zihniniz rahatlamayacak gibi görünüyor.
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