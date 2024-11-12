Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilir, beklenmedik gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Otorite figürü olan kişilerle çatışmamaya özen gösterin. Hassasiyetlerinizi sakin bir dille ifade etmeye çalışın. Sakin olamıyorsanız geri çekilin.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
- Ata’nın evinde düş kırıklığı