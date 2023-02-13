Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İş hayatınızın ve sağlığınızın gündemde olduğu bir gün sevgili yengeçler. Hata yapmaya açık bir gündesiniz. İşlerinizi planlarsanız daha rahat edersiniz. Duygularınızı abartılı şekilde yaşamanız mümkün. Taşınmalar gündemde olabilir, mantıklı kararlar almaya çalışın.
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