Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Nisan Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler bugün duygusal anlamda fazla dolusunuz. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Hayalleriniz ve duygularınız sizi ele geçirmiş durumda. Çocuklarla veya aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'
- Hedef muhafazakâr oyu
- İmamoğlu: Depremden sonra neredeydiniz diye soracağız...
- AKP'li Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak seçim tahmini
- Açık açık provokasyon!
- Karabük'te korkunç iddia
- Eski MHP'li başkanın ölüm nedeni ortaya çıktı!
- İmamın önlenemeyen yükselişi: Sınavsız müdür yaptılar!
- 'Normal bir insan bunu söyleyemez'
- Depremzedelere teslim edilen konutlar yeni yapılmamış